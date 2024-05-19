АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Київ (112466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47