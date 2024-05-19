Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обмінуАНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНАЦіни в аптеках

АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Київ (112466) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
126,81
Економія: -4,81 грн
122,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
104,50
Економія: -3,13 грн
101,37 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
108,50
Економія: -3,25 грн
105,25 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (3)
115,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
110,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
101,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -18,92 грн
98,07 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -5,02 грн
95,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
112,80
Економія: -6,90 грн
105,90 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (3)
117,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
112,70 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -21,50 грн
108,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
116,51
Економія: -7,71 грн
108,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
112,86
Економія: -4,96 грн
107,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
117,88
Економія: -20,33 грн
97,55 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
112,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
103,70 грн