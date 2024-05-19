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L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Львів (103837) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
103,99
Економія: -15,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
112,99
Економія: -24,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
109,99
Економія: -21,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
127,50
Економія: -39,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -14,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -21,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -19,85 грн
88,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (13)
97,50
Економія: -9,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -16,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
116,99
Економія: -28,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (2)
111,50
Економія: -23,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -28,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -24,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -37,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (3)
109,50
Економія: -21,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (2)
120,99
Економія: -32,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -16,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (4)
109,50
Економія: -21,36 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
124,99
Економія: -36,85 грн
88,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -41,85 грн
88,14 грн