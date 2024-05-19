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L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Київ (103837) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
117,50
Економія: -29,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -38,95 грн
87,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -23,44 грн
87,55 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
105,00
Економія: -8,40 грн
96,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -17,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
112,99
Економія: -25,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -25,95 грн
87,55 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
101,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
115,99
Економія: -28,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -37,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -17,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -22,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -28,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -33,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -14,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (2)
108,99
Економія: -21,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -23,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -17,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: капсули (10)
112,50
Економія: -24,95 грн
87,55 грн