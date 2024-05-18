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L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (103837) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -26,39 грн
87,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: капсули (40)
109,99
Економія: -22,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: капсули (40)
110,50
Економія: -22,90 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (2)
97,50
Економія: -9,90 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -21,90 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -29,39 грн
87,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
99,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -18,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -9,39 грн
87,60 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -16,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -14,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (3)
103,99
Економія: -16,39 грн
87,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
109,00
Економія: -20,00 грн
89,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -19,90 грн
87,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (2)
110,00
Економія: -20,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -12,90 грн
87,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -10,39 грн
87,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
102,00
Економія: -12,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -17,90 грн
87,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -19,00 грн
91,00 грн