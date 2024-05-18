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8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ капсули, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (114245) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (2)
137,99
Економія: -18,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -39,70 грн
119,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (4)
154,90
Економія: -23,40 грн
131,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
137,38
Економія: -10,98 грн
126,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
136,96 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -28,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
142,50
Економія: -23,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -18,21 грн
119,29 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
162,00
Економія: -31,00 грн
131,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
158,00
Економія: -24,00 грн
134,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
Всього: упаковка (4)
154,00
Економія: -22,50 грн
131,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Всього: упаковка (6)
154,00
Економія: -22,50 грн
131,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: капсули (30)
143,16
Економія: -9,04 грн
134,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
153,99
Економія: -34,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -39,70 грн
119,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
126,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (3)
139,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (2)
139,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (2)
126,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
126,70 грн