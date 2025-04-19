Клітковина розторопші (Cellulose thistle)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
КЛІТКОВИНА ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 100 г №1
Перлина полісся
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КЛІТКОВИНА ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 100 г №1
Перлина полісся
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Венера
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
5.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Гармонія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
6.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Люстдорф
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
6.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Шампань
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
6.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
76,70
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Азалія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
7.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Ельза
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
7.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Віола
Одеса, дорога Фонтанська, 59
8.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
8.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Олександрія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 28
8.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
КЛІТКОВИНА ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 100 г №1
Перлина полісся