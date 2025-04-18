Клітковина розторопші (Cellulose thistle)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
57,00
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
5.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
85,20
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
7.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
7.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
8.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
71,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
85,20
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
8.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
85,20
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
9.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
83,60
Економія при броні: -20,25 грн