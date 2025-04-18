Клітковина розторопші (Cellulose thistle)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КЛІТКОВИНА ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 100 г №1
Перлина полісся
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
4.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
6.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"