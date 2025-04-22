Клітковина розторопші (Cellulose thistle)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
84,30
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
77,50
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
71,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
122.2 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
КЛІТКОВИНА ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ 100 г №1
Перлина полісся
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
85,20
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
123.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
82,80
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
125.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 3
126.4 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
77,50
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 60
126.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
126.6 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
126.9 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок пакет полімерний 200 г №1
Компанія "Дана, Я"
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
КЛІТКОВИНА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ "ЦІЛЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ" порошок банка полімерна 200 г №1
Вертекс
83,60
Економія при броні: -20,25 грн