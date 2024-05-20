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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Запоріжжя (224873) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
60,00
Економія: -10,80 грн
49,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
45,98
Економія: -2,88 грн
43,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
46,63
Економія: -4,95 грн
41,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
47,46
Економія: -2,16 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
45,36
Економія: -4,44 грн
40,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
48,83
Економія: -7,19 грн
41,64 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (8)
64,00
Економія: -16,00 грн
48,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
60,00
Економія: -12,00 грн
48,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: таблетки (30)
48,51
Економія: -2,01 грн
46,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
45,31
Економія: -3,85 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (3)
46,56
Економія: -3,46 грн
43,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
49,15
Економія: -7,69 грн
41,46 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1)
51,83
Економія: -4,93 грн
46,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
46,27
Економія: -5,17 грн
41,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
47,55
Економія: -6,07 грн
41,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
46,38
Економія: -4,90 грн
41,48 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: таблетки (30)
60,00
Економія: -10,80 грн
49,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
46,22
Економія: -6,93 грн
39,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
48,30
Економія: -6,82 грн
41,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
50,69
Економія: -9,23 грн
41,46 грн