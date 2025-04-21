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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
110.3 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1848,00
грн
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Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5020,75
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
136.6 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5607,20
Економія при броні:
-0,54 грн
5606,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7172,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
189.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
6969,36
Економія при броні:
-0,68 грн
6968,69
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
190.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5102,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
194.1 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9006,48
Економія при броні:
-508,18 грн
8498,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
195.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
2810,81
Економія при броні:
-0,27 грн
2810,54
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
196.1 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4014,25
Економія при броні:
-237,60 грн
3776,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
196.2 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5520,72
Економія при броні:
-0,54 грн
5520,18
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
196.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5765,76
Економія при броні:
-0,56 грн
5765,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
197.1 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8975,74
Економія при броні:
-477,44 грн
8498,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
198.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8769,64
Економія при броні:
-351,94 грн
8417,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1045,38
Економія при броні:
-48,42 грн
996,96
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
201.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Економія при броні:
-279,00 грн
6741,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
203.2 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4807,20
Економія при броні:
-0,47 грн
4806,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
203.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9005,63
Економія при броні:
-507,33 грн
8498,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Економія при броні:
-279,00 грн
6741,00
грн
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