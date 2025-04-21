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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
111.4 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
2032,50
грн
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Жемчужина
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
115.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4255,02
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
115.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8801,78
Економія при броні:
-384,08 грн
8417,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
241.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5607,20
Економія при броні:
-0,54 грн
5606,66
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
256.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
260.1 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8723,19
Економія при броні:
-320,07 грн
8403,12
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
262.4 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-37,80 грн
1957,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
278.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7172,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
278.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9126,06
Економія при броні:
-627,76 грн
8498,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
278.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
279.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8316,81
Економія при броні:
-479,67 грн
7837,13
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
279.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8716,68
Економія при броні:
-596,56 грн
8120,13
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
280.6 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8740,50
Економія при броні:
-431,71 грн
8308,79
грн
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