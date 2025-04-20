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Народна аптека
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Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
129.2 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8723,19
Економія при броні:
-320,07 грн
8403,12
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
129.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7172,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
129.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9126,06
Економія при броні:
-627,76 грн
8498,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
132.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8316,81
Економія при броні:
-479,67 грн
7837,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
133.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8716,68
Економія при броні:
-596,56 грн
8120,13
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8359,34
Економія при броні:
-522,20 грн
7837,13
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8740,50
Економія при броні:
-431,71 грн
8308,79
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
134.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
6921,98
Економія при броні:
-312,85 грн
6609,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
134.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9069,69
Економія при броні:
-571,39 грн
8498,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
135.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8833,10
Економія при броні:
-334,80 грн
8498,30
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
135.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8985,99
Економія при броні:
-487,69 грн
8498,30
грн
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Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
136.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7403,33
Економія при броні:
-321,70 грн
7081,63
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8894,16
Економія при броні:
-585,37 грн
8308,79
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
136.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9009,90
Економія при броні:
-511,60 грн
8498,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
136.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5350,79
Економія при броні:
-346,99 грн
5003,80
грн
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