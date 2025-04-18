Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4813,01
Економія при броні: -201,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8645,20
Економія при броні: -415,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7980,88
Економія при броні: -545,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8917,69
Економія при броні: -499,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5369,36
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8809,44
Економія при броні: -338,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
237,84
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
1201,59
Економія при броні: -68,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7803,48
Економія при броні: -321,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
9.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
6334,06
Економія при броні: -290,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
3151,71
Економія при броні: -130,56 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis