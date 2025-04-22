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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 5
115.9 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
2032,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Економія при броні:
-279,00 грн
6741,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Економія при броні:
-279,00 грн
6741,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9005,63
Економія при броні:
-507,33 грн
8498,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
126.6 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8769,64
Економія при броні:
-351,94 грн
8417,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4807,20
Економія при броні:
-0,47 грн
4806,74
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
128.3 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5520,72
Економія при броні:
-0,54 грн
5520,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
128.4 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
8975,74
Економія при броні:
-477,44 грн
8498,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
128.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
2810,81
Економія при броні:
-0,27 грн
2810,54
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
128.7 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
129.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5765,76
Економія при броні:
-0,56 грн
5765,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Економія при броні:
-92,40 грн
1902,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Віусід порошок саше 4 г №21
Catalysis
1045,38
Економія при броні:
-48,42 грн
996,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
130.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
9006,48
Економія при броні:
-508,18 грн
8498,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березань, вул. Привокзальна, 1-А
130.9 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
2162,16
Економія при броні:
-0,21 грн
2161,95
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
131.1 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
4014,25
Економія при броні:
-237,60 грн
3776,64
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
5102,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Економія при броні:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
135.8 км
Віусід порошок саше 4 г №90
Catalysis
6969,36
Економія при броні:
-0,68 грн
6968,69
грн
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