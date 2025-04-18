Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
471,81
Економія при броні: -18,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
479,46
Економія при броні: -26,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
486,56
Економія при броні: -33,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
479,62
Економія при броні: -26,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
469,24
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
473,70
Економія при броні: -20,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
472,20
Економія при броні: -19,47 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
460,21
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
477,30
Економія при броні: -24,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
185.5 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
477,75
Економія при броні: -25,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
359,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
198.0 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
217.5 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
479,93
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
228.8 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
473,66
Економія при броні: -20,93 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
374,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
359,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
360,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
417.5 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
433.2 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
566.7 км
Бебінорм капсули №10
Аріадна