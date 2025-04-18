Візіон актив (Vision active)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ВІЗІОН АКТИВ капсули №30
Еліт-фарм
199,10 грн