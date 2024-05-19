Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека бам Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Руська, 23 Всього: упаковка (1) 65,60 Економія: -6,64 грн 58,96 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14 Всього: упаковка (1) 69,84 Економія: -10,88 грн 58,96 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Бердичів, вул. Житомирська, 38 Всього: упаковка (3) 64,50 Економія: -1,93 грн 62,57 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коростень, вул. Грушевського, 20 Всього: упаковка (2) 64,50 Економія: -1,93 грн 62,57 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А Всього: упаковка (1) 92,02 Економія: -33,06 грн 58,96 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 47/42 Всього: упаковка (1) 88,50 Економія: -23,70 грн 64,80 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В Всього: упаковка (1) 72,52 Економія: -13,56 грн 58,96 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5 Всього: упаковка (1) 76,59 Економія: -5,88 грн 70,71 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116 Всього: упаковка (1) 62,77 Економія: -3,06 грн 59,71 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23 Всього: упаковка (2) 96,20 Економія: -37,24 грн 58,96 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Лубни, просп. Володимирський, 42/1 Всього: упаковка (1) 82,20 Економія: -23,24 грн 58,96 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Олександрія, просп. Соборний, 111 Всього: упаковка (1) 72,14 Економія: -13,18 грн 58,96 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31 Всього: упаковка (1) 72,14 Економія: -13,18 грн 58,96 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: капсули (10) 71,10 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 65,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (2) 65,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 63,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (2) 78,80 грн