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Антипохмелін капсули, №20 - Київ (117049) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
72,52
Економія: -13,56 грн
58,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -23,70 грн
64,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
76,59
Економія: -5,88 грн
70,71 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
65,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (1)
92,02
Економія: -33,06 грн
58,96 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (2)
64,50
Економія: -1,93 грн
62,57 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (3)
64,50
Економія: -1,93 грн
62,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 23
Всього: упаковка (2)
96,20
Економія: -37,24 грн
58,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
63,47
Економія: -3,76 грн
59,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
82,20
Економія: -23,24 грн
58,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
72,14
Економія: -13,18 грн
58,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
72,14
Економія: -13,18 грн
58,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
69,84
Економія: -10,88 грн
58,96 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
Всього: упаковка (1)
65,60
Економія: -6,64 грн
58,96 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (2)
78,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: капсули (10)
71,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом