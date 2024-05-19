Антипохмелін капсули, №10 - Львів (117048) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
В інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Аптека
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Всього: упаковка (2)
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Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53