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Антипохмелін капсули, №10 - Львів (117048) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -1,32 грн
42,58 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (2)
37,20
Економія: -5,01 грн
32,19 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
36,40
Економія: -4,21 грн
32,19 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -1,36 грн
43,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
57,05
Економія: -1,71 грн
55,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -1,36 грн
43,94 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -1,34 грн
43,46 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -1,35 грн
43,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
46,00
Економія: -13,88 грн
32,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
57,80
Економія: -1,73 грн
56,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
59,20
Економія: -14,36 грн
44,84 грн