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Антипохмелін капсули, №10 - Київ (117048) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
59,20
Економія: -14,36 грн
44,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
57,80
Економія: -1,73 грн
56,07 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
46,00
Економія: -11,59 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -1,38 грн
44,72 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
46,00
Економія: -13,88 грн
32,12 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (3)
46,00
Економія: -12,25 грн
33,75 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -1,35 грн
43,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (3)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (2)
47,05
Економія: -1,41 грн
45,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -1,35 грн
43,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Галафарм
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Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
45,50 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -1,34 грн
43,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -1,36 грн
43,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
57,05
Економія: -1,71 грн
55,34 грн