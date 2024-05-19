Антипохмелін капсули, №10 - Київ (117048) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
В інших містах:
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52