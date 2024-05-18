Антипохмелін капсули, №10 - Харків (117048) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, шосе Харківське, 168
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Київ, вул. Стальського, 24
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5