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Антипохмелін капсули, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (117048) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
37,79
Економія: -5,58 грн
32,21 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
36,00
Економія: -9,00 грн
27,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -6,00 грн
27,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -6,00 грн
27,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (2)
47,05
Економія: -1,41 грн
45,64 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (3)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
46,00
Економія: -11,59 грн
34,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (3)
46,00
Економія: -12,25 грн
33,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -1,38 грн
44,72 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -1,35 грн
43,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
59,20
Економія: -14,36 грн
44,84 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
37,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
45,40
Економія: -10,99 грн
34,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -17,04 грн
22,96 грн