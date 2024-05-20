90-60-90 таблетки 0,25 г, №80 - Одеса (78107) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
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Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
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Одеса, вул. Палія Семена, 68
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Одеса, просп. Добровольського, 73
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Одеса, вул. Марсельська, 56
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Одеса, вул. Палія Семена, 77