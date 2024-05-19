90-60-90 таблетки 0,25 г, №80 - Київ (78107) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33