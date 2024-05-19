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Now Foods мелатонін капсули 3 мг, №30 - Київ (826752) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 665 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
208,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
208,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
211,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
225,03
Економія: -62,96 грн
162,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5)
234,00
Економія: -72,08 грн
161,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
223,00
Економія: -23,00 грн
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
210,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
213,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
246,41
Економія: -84,30 грн
162,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
230,85
Економія: -69,51 грн
161,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
253,80
Економія: -7,61 грн
246,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
266,50
Економія: -66,50 грн
200,00 грн