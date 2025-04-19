Київ
Гастрофіт (Gastrophyt)

Гастрофіт (Gastrophyt)

Одеса (адресу не вказано)
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
312,00
Економія при броні: -31,00 грн
281,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
286,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
311,00
Економія при броні: -10,00 грн
301,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
312,00
Економія при броні: -31,00 грн
281,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
286,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
437.0 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
397,20
Економія при броні: -94,97 грн
302,23 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
295,00
Економія при броні: -5,90 грн
289,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
437.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
399,70
Економія при броні: -97,09 грн
302,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
438.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
411,50
Економія при броні: -106,47 грн
305,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
439.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -104,97 грн
300,83 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
440.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
303,00
Економія при броні: -21,21 грн
281,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
441.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
416,40
Економія при броні: -107,75 грн
308,65 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
442.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
293,00
Економія при броні: -5,86 грн
287,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
442.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
414,80
Економія при броні: -107,29 грн
307,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
447.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -99,76 грн
306,04 грн
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