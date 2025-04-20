Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
312,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
311,00
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
342.0 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
397,20
Економія при броні: -94,97 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
295,00
Економія при броні: -5,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
399,70
Економія при броні: -97,09 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
348.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -104,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
348.6 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
411,50
Економія при броні: -106,47 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
351.8 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
303,00
Економія при броні: -21,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
352.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
416,40
Економія при броні: -107,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
352.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
414,80
Економія при броні: -107,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
357.5 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -99,76 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
357.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
293,00
Економія при броні: -5,86 грн