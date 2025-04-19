Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
312,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні: -33,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
311,00
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
379.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
397,20
Економія при броні: -94,97 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
295,00
Економія при броні: -5,90 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
399,70
Економія при броні: -97,09 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
386.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -104,97 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
387.4 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
411,50
Економія при броні: -106,47 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
390.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
414,80
Економія при броні: -107,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
390.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
416,40
Економія при броні: -107,75 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
390.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
303,00
Економія при броні: -21,21 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
394.8 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні: -99,76 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
398.3 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
293,00
Економія при броні: -5,86 грн