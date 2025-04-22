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Гастрофіт (Gastrophyt)
Гастрофіт (Gastrophyt)
Чернігів
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні:
-99,76 грн
306,04
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
127.0 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
414,80
Економія при броні:
-107,29 грн
307,51
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
397,20
Економія при броні:
-94,97 грн
302,23
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
416,40
Економія при броні:
-107,75 грн
308,65
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
295,00
Економія при броні:
-5,90 грн
289,10
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
405,80
Економія при броні:
-104,97 грн
300,83
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
303,00
Економія при броні:
-21,21 грн
281,79
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
129.6 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
411,50
Економія при броні:
-106,47 грн
305,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
130.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
399,70
Економія при броні:
-97,09 грн
302,61
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
293,00
Економія при броні:
-5,86 грн
287,14
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
311,00
Економія при броні:
-10,00 грн
301,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
312,00
Економія при броні:
-31,00 грн
281,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні:
-33,00 грн
286,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
ГАСТРОФІТ-ТАБ таблетки 0.85 г №60
Ейм
319,00
Економія при броні:
-33,00 грн
286,00
грн
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