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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 1 г, №100 - Запоріжжя (484693) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
531,04
Економія: -52,07 грн
478,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
577,06
Економія: -96,91 грн
480,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
584,14
Економія: -74,67 грн
509,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
582,23
Економія: -102,08 грн
480,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
525,59
Економія: -35,42 грн
490,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (3)
539,44
Економія: -55,89 грн
483,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: капсули (80)
560,47
Економія: -33,43 грн
527,04 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
511,50 грн