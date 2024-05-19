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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 1 г, №100 - Київ (484693) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
584,25
Економія: -74,78 грн
509,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
532,06
Економія: -41,89 грн
490,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
586,41
Економія: -106,26 грн
480,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
587,02
Економія: -106,87 грн
480,15 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
542,24
Економія: -63,27 грн
478,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (3)
525,29
Економія: -41,74 грн
483,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: капсули (80)
574,78
Економія: -47,74 грн
527,04 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Красноград, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
511,50 грн