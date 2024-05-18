Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглобаАКУЛЯЧИЙ ХРЯЩЦіни в аптеках

АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 1 г, №100 - Харків (484693) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (1)
529,50 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
520,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
511,50 грн