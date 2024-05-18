Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглобаАКУЛЯЧИЙ ХРЯЩЦіни в аптеках

АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 1 г, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (484693) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
535,57
Економія: -56,60 грн
478,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
579,81
Економія: -99,66 грн
480,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
580,73
Економія: -71,26 грн
509,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (2)
572,94
Економія: -92,79 грн
480,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
525,90
Економія: -35,73 грн
490,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (3)
537,45
Економія: -53,90 грн
483,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: капсули (80)
570,13
Економія: -43,09 грн
527,04 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (1)
516,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
511,50 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
502,50 грн