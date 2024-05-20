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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Одеса (244566) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
130,08 грн
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1)
121,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -24,06 грн
135,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (1)
123,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Всього: упаковка (1)
118,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
125,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
129,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -31,80 грн
134,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -18,57 грн
135,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -36,57 грн
135,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -45,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -20,57 грн
135,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
166,99
Економія: -31,06 грн
135,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -18,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -14,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -26,80 грн
134,19 грн