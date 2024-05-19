АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Львів (244566) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Львів, вул. Личаківська, 71
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2
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Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
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Тернопіль, вул. Опільського, 2
Аптека бам
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
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Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
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Луцьк, вул. Привокзальна, 10-Б
Авк фарм
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Ізяслав, вул. Шевченка, 25
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Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 6
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
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Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
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Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
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Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
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Балта, вул. Любомирська, 199-А
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Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Подорожник
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Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20