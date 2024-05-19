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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Львів (244566) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
Всього: упаковка (1)
172,99
Економія: -38,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (4)
171,50
Економія: -37,31 грн
134,19 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: упаковка (3)
157,50
Економія: -23,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -32,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Луцьк, вул. Привокзальна, 10-Б
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -21,31 грн
134,19 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
142,50
Економія: -4,27 грн
138,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 6
Всього: упаковка (1)
165,50
Економія: -31,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -18,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -38,31 грн
134,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
129,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -45,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -25,80 грн
134,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
Всього: упаковка (1)
124,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
148,50
Економія: -14,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -14,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -31,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -26,80 грн
134,19 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
170,29
Економія: -15,61 грн
154,68 грн