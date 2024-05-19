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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Київ (244566) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -26,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
148,50
Економія: -14,31 грн
134,19 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
170,29
Економія: -15,61 грн
154,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
148,99
Економія: -14,80 грн
134,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
Всього: упаковка (1)
124,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -31,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -45,31 грн
134,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -20,31 грн
134,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
129,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -38,31 грн
134,19 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
142,50
Економія: -4,27 грн
138,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -18,80 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -25,80 грн
134,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
118,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Всього: упаковка (1)
118,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
125,68 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: упаковка (3)
157,50
Економія: -23,31 грн
134,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (4)
171,50
Економія: -37,31 грн
134,19 грн