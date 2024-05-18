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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 0,5 г, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (244566) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
166,99
Економія: -35,52 грн
131,47 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -25,03 грн
131,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
125,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Костенка, 8
Всього: упаковка (1)
118,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (2)
118,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -23,03 грн
131,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -25,03 грн
131,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -23,03 грн
131,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
118,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -34,52 грн
131,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
130,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -29,52 грн
131,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
148,50
Економія: -17,03 грн
131,47 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
170,29
Економія: -15,61 грн
154,68 грн