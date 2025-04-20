Київ
Про товар
Ціни
Держатель одноразовий Вакутайнер (One-time Vakuutiner holder)
Держатель одноразовий Вакутайнер (One-time Vakuutiner holder)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
465.6 км
ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER® №1
Becton Dickinson
1,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
468.2 км
ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER® №1
Becton Dickinson
1,90
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню