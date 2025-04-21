Київ
Держатель одноразовий Вакутайнер (One-time Vakuutiner holder)

Держатель одноразовий Вакутайнер (One-time Vakuutiner holder)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
286.2 км
ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER® №1
Becton Dickinson
1,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
288.1 км
ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER® №1
Becton Dickinson
1,90 грн
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