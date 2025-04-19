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Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
414,00
Економія при броні:
-8,28 грн
405,72
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
562.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
625.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
633.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
643.5 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
650.6 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
697.4 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
707.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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