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Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Кривий Ріг
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
597.2 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
635.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
685.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
708.8 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
719.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
732.0 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
767.8 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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