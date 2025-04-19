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Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)
Дніпро
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
414,00
Економія при броні:
-8,28 грн
405,72
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
670.8 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
696.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
406,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
761.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
767.0 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
375,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
795.1 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
803.4 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
381,70
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
865.4 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90
грн
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