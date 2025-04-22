Київ
Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)

Глюкометр ІМЕ-дц (Glucometer Ime-tc)

Чернігів (адресу не вказано)
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Антонівка, вул. Хмельницького Богдана, 12-А
346.5 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
406,50 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
364.4 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Любешів, вул. Європейська, 4-А
400.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
375,50 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
437.5 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Торчин, вул. Незалежності, 78
446.3 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
412,80 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
508.5 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
381,70 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
613.0 км
ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ IME-DC №1
IME-DC
473,90 грн
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