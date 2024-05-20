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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Одеса (608180) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (2)
139,40 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,00 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн