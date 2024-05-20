MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Запоріжжя (489929) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Ощад аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 170
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14