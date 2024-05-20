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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Запоріжжя (489929) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (21)
152,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -11,74 грн
87,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (4)
134,50
Економія: -47,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (12)
93,50
Економія: -6,25 грн
87,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -6,74 грн
87,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
161,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (9)
161,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (4)
96,50
Економія: -9,25 грн
87,25 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
98,50
Економія: -11,25 грн
87,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (4)
161,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -29,74 грн
87,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
80,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (4)
81,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -6,74 грн
87,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (8)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (4)
120,99
Економія: -33,74 грн
87,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (10)
162,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
79,20 грн