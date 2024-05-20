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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ зелений, №1 - Одеса (489928) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
142,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
142,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
134,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
142,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
143,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
142,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
142,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
142,94 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
142,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
143,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (1)
142,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
142,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (1)
142,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
Всього: упаковка (1)
143,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
142,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
143,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
142,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
142,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
142,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Всього: упаковка (1)
142,30 грн