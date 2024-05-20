MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ зелений, №1 - Одеса (489928) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Преображенська, 42
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
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Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
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Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
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Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
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Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
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Теплодар, вул. Піонерна, 8
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Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
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Южне, просп. Миру, 15/3
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Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
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Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
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Роздільна, вул. Привокзальна, -
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Роздільна, вул. Привокзальна, 6
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Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
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Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
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Березанка, вул. Суворова, 62