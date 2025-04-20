Голка для анестезії Медікеа (Needle for anesthetics)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
63.5 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Незалежності України, 26
64.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
39,12
Економія при броні: -1,56 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
73.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шахтарське, вул. Захисників України, 15/1
107.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
141.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
194.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
196.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Валки, пров. Коржевський, 34
223.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
246.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
247.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
248.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
250.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
251.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I