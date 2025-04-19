Голка для анестезії Медікеа (Needle for anesthetics)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
42.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
94.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Верхня, 1
165.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
202.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
255.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
257.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
258.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
279.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Незалежності України, 26
306.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
340.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
348.7 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
349.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
367.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-А/1
368.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
370.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
392.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I