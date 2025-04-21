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Голка для анестезії Медікеа (Needle for anesthetics)
Голка для анестезії Медікеа (Needle for anesthetics)
Миколаїв
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Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,97
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
38,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
28,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
111.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
28,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
150.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
35,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
74,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
151.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Верхня, 1
167.2 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
45,43
грн
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 25G x 3 1/2 (0,5мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Незалежності України, 26
196.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
35,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
204.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
65,72
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
241.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
241.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,19
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
33,72
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
259.6 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
44,48
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
283.0 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
285.9 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
39,77
Економія при броні:
-2,21 грн
37,56
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
288.1 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 26G x 3 1/2 (0,45мм x 88мм) №1
Допомога-I
47,00
грн
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
76,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
290.3 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,13
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
301.4 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
66,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
302.8 км
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ "MEDICARE" (ТИП ВІСТРЯ "КВІНКЕ") 23G x 3 1/2 (0,6мм x 88мм) №1
Допомога-I
36,75
грн
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